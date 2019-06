Der abtretende Schulleiter liess die Geigenbauer nicht hängen

Das Aus für die staatlich geführte Geigenbauschule in Brienz schien besiegelt, als der Kanton Bern aus Spargründen deren Schliessung auf das Jahr 1996 hin verfügte (s. Kasten). «Bereits als bekannt wurde, dass sich der Kanton zurückziehen will, sind wir aktiv geworden», blickt Hans Rudolf Hösli zurück. Mit Wir ist Hösli als damaliger Arbeitgeber gemeint, der 15 Jahre lang ein Geigenbau-Atelier in Brienz betrieben hatte, sowie die Bogenwerkstätte Finkel in Schwanden/Brienz als auch ehemalige Schulabgänger sowie Kolleginnen und Kollegen des Geigenbauerverbandes. Alle setzten sich für den Fortbestand der Schule ein.