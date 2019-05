Das Tourismuseum plant seine Zukunft

Ab 2021 wird vieles neu

«Wir streben weniger Museum und mehr Begegnung an.» Im Zentrum stehe der öffentliche Dialog mit Interessengruppen und Museumsbesucherinnen und -besuchern. Dabei soll das Museum weg vom lokalen Fokus den Blick auf die gesamtschweizerische Tourismusgeschichte ausrichten. «Das Projekt steht zurzeit in der Phase der Mittelbeschaffung», erläuterte André Dähler. Ab 2021 – so hofft der Projektleiter – soll dann das «Touristikum», so der neue Name, mit innovativen Ausstellungsthemen, moderner Museumsgestaltung, öffentlichen Panelveranstaltungen und Workshops sowie der Vernetzung mit touristischen Leistungsträgern auftreten.

Das Projekt Touristikum basiert auf einer Visionsstudie der bekannten Museumsmacherfirma Steiner in Sarnen. «Das Projekt schliesst neben den neuen Museumsinstallationen auch eine Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes mit ein», verriet Dähler. Das Gebäude ist im Besitz der Einwohnergemeinde.

Sonderschau «Golden Pass»

Bis das geplante Touristikum eröffnet werden kann, wird das Publikum mit Sonderschauen ins alte Museum gelockt. Am Samstag eröffnete Christoph Wyss, Präsident des Museumsvereins, die Sonderschau «Golden Pass of Switzerland». Dank einer Umspuranlage in Zweisimmen und neuen Wagen wird man ab Dezember 2020 umsteigefrei von Montreux nach Interlaken fahren können.

Die Linie, die bereits 1931 unter dem Namen «Golden Mountain Pullmann-Express» von sich reden machte, hat eine interessante Geschichte. Das Tourismuseum widmet sich dieser mit dem Anspruch, die Entwicklung des Tourismus von der Vergangenheit über die Gegenwart und die Zukunft aufzuzeigen. Ab dieser Saison arbeitet das Tourismuseum mit der Rundfahrten-Bödelibahn, die auf der Strasse fährt, von Lorenzo Mostosi zusammen. In der 90 Minuten dauernden «Historic-Tour» (Interlaken, Unterseen) ist ein 45-minütiger Besuch im Tourismuseum inbegriffen.