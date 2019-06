Das Oberhasli feierte seinen ersten Regierungspräsidenten

1998 wurde Ammann eher unerwartet zum Gemeinderatspräsidenten von Meiringen gewählt, neu gewählt wurden auch vier Frauen, was im ehemaligen «Volksblatt» unter dem Titel «Ammann und die Frauen» vermeldet wurde.

Prägendes Hochwasser

Gut 20 Jahre später begann die Feier zum Regierungsratspräsidenten am Alpbach. Dort, wo seit der Zerstörung 2005 alles neu gebaut ist. «Dieses Hochwasserereignis hat mich nachhaltig geprägt. Die Bilder von Naturgewalt, Zerstörung, aber auch von Solidarität und Nachbarschaftshilfe beschäftigen mich heute noch», sagte Ammann.

Angeführt von der Musikgesellschaft Meiringen, in einigen Registern verstärkt durch die Musikgesellschaft Brienz, zog die Festgesellschaft durch das Dorf zur Tramhalle. Ein stattlicher Zug, begleitet von den Fahnen der Gemeinden der Region Oberhasli/Oberer Brienzersee. Diese leisteten auch einen finanziellen Beitrag an die Feier, was der Meiringer Gemeindepräsident Roland Frutiger speziell verdankte.

Regierungspräsident Christoph Ammann spricht in seiner Heimat Meiringen zur Festgemeinde. Foto: Raffael Thielmann

Das Oberhasli hatte noch nie einen Regierungspräsidenten. Und sehr wahrscheinlich waren auch noch nie alle sieben Berner Regierungsräte in Meiringen. «Äs ghört sech so», sagte Regierungsrätin Beatrice Simon. Die Berner Regierung sass gut verteilt zwischen regionalen und lokalen Behördenmitgliedern, Verbands- und Vereinsvertretern in der Tramhalle, die parteipolitisch korrekt mit roten Papiertischdecken ausgestattet war.

«YB wird zum dritten Mal Schweizer Meister und der Schwingerkönig kommt aus dem Kanton Bern.»Christoph Ammann, Berner Regierungspräsident

Und hörte sich interessiert an, was der Gadmer Lokalhistoriker Fred Jaggi zum Verhältnis Oberhasli-Bern im Lauf der Jahrhunderte zu sagen hatte. Bern war Freund, Bern war Feind, man kämpfte mit und man kämpfte gegen Bern. Jaggi bedauerte den Verlust des gewählten «eigenen Richters» und des eigenen Regierungsstatthalters, wünschte sich den Zusammenschluss des ganzen Haslitals und freute sich auf den Heimfall der KWO an die Oberhasler Gemeinden. Christoph Ammann hat bei Fred Jaggi richtig sägen gelernt.