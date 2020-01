Das Bad steht zum Verkauf

Der Grund für den Umzug: Die Besitzerfirma Immostream AG mit Sitz im schaffhausischen Stein am Rhein will das Bad verkaufen. Pächter und Inhaber wurden sich über den Kaufpreis aber nicht einig. Seit einer Weile ist das Restaurant mit dem geschichtsträchtigen Namen daher öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben, diese Woche sind auch entsprechende Inserate im «Frutiger Amtsanzeiger» erschienen.

Der Kaufpreis beträgt gut eine halbe Million Franken, was die zuständige Maklerin als «sehr günstig» bezeichnet. Das Lokal sei sehr gut «im Schuss», verfüge über eine vollständige Gastronomieküche und zusätzliche Räume im Untergeschoss, in denen sich beispielsweise ein Club realisieren liesse.

Bereits mehrere Interessierte

Es gebe bereits mehrere Interessierte, heisst es bei der Immostream AG weiter, mit einer Partei liefen auch schon konkrete Kaufverhandlungen. Die Schaffhauser Immobilienfirma kaufte das Lokal 2015 als Renditeobjekt im Stockwerkeigentum auf, nachdem die vorherige Besitzerin, die Restaurant Bad AG, 2014 in Konkurs gegangen war.

Bewegte Geschichte

Der Saal des Wirtshauses zum Bad in Frutigen war lange Zeit ein beliebtes Gemeindelokal. Hier fanden nach dem Bau 1834 bis in die 1950er-Jahre regelmässig Konzerte, Theater und Tanzveranstaltungen statt, und nicht wenige Vereine hielten ihre Mitgliederversammlungen im Gebäude vis-à-vis der heutigen Gemeinde­verwaltung ab.

Der Name spielte auf die Heilbäder an, die in einem Nebengebäude des Wirthauses, das später Stöckli genannt wurde, in Schwefel-Eisen-Wasser angeboten wurden. Als das Bad baufällig wurde, entschied sich die Gemeinde, der das Haus gehörte, Ende der 1950er-Jahre für den Abriss. Dieser erfolgte 1968.

30 Jahre später tauchte der Name wieder auf, als das Restaurant Bad in unmittelbarer Nähe zum einstigen Gasthof an der Dorfstrasse 2 1998 seine Türen öffnete.