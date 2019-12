Daniel Lengacher neu im Rat

An der Gemeindeversammlung war Wahltag in Aeschi. Insgesamt 255 oder 15 Prozent der in Aeschi wohnhaften Stimmberechtigten konnte Gemeinde- und Gemeinderatspräsidentin Jolanda Luginbühl im Gemeindesaal Aeschi begrüssen. Als Erstes wurden der Vizegemeinde- und Vizegemeinderatspräsident Christan Däpp und Gemeinderat (GR) Thomas Knupp für vier Jahre wiedergewählt.