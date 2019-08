Clevere Franzosen hoben mit der «Carmen» so richtig ab

Da ist mal Routinier Roland Pidoux, Arrangeur aller gespielten Werke, unauffälliger Antreiber und Strippenzieher, der sich bei Bizet einige Virtuositäten gönnte und wie sein Sohn Raphaël – der zweiten verlässlichen Fixinstanz – notenlesetechnisch digital unterwegs ist.

Gesanglich umgesetzt

Dann ist da das ohne jegliche Extravaganzen agierende Oktett: Es setzt die arrangierten Vorgaben – meist aus Liedern, Arien oder Orchesterwerken – schnörkellos und gesanglich um. Es nimmt die Impulse aufmerksam auf, legt ein lustvolles Spielverständnis an den Tag und lässt immer wieder seine individuelle Klasse aufblitzen. Eric Maria Couturier oder Hanna Salzenstein holten sich bei Delibes «Duo des Fleurs» aus der Oper «Lakmé» für ihr raffiniert-feinfühliges Spiel Sonderapplaus.

Xavier Philipps bewegte in Ravels schweratmigen «Tombeau de Couperin» mit einem lieblichen Solo, die Taiwanesin Hsing-Han Tsai mit schönen Erzähllinien und Phrasierungen. Volodia van Keulen und Gauthier Broutin setzten – zwar etwas weniger auffällig – ebenfalls ihre Akzente, sei das nun in Reynaldo Hahns «Venezia» – der Entdeckung des Abends – oder in Offenbachs «Les Larmes de Jacqueline», das den Operettenkönig durchaus vielschichtig und in anderem Licht zeigte.

Ein grosses Klangspektrum war bei den insgesamt zehn französischen Komponisten mit ihren «Rêveries Françaises» auszumachen: Es weitete sich von dunklem Timbre, herber Feurigkeit, sattem Pastell, lyrischer Innigkeit, intensiver Zwiegesprächigkeit, tänzerischer Leichtigkeit bis hin zu greller Helle – dies bei stets variablen Tempi. Je länger dieser Abend dauerte, desto geschmeidiger spielte das Franzosen-Oktett. Und berührte sein Publikum.

Boltigen zum zweiten Mal

Zum zweiten Mal war die Kirche Boltigen Austragungsort eines Konzerts des Gstaad Menuhin Festivals. Die rund 290 Plätze füllten sich zwar nur zu rund zwei Dritteln. Für einen Montag gar nicht so schlecht. Verglichen mit dem Vorjahr fehlten solche Namen wie der profilierte österreichische Klarinettist Andreas Ottensamer oder der serbische Geigerwirbelwind und Social-Media-Star Nemanja Radulovi?. Damals platzte die Kirche mit dem Crossover-Programm fast aus allen Nähten.

Es braucht aber immer wieder solche Geheimtipps wie diese gewandt aufspielenden Franzosen, die ihren Abend clever aufbauten und am Schluss das ernteten, was allen Künstlerinnen und Künstlern gut tut: Sympathien, Anerkennung – und verdient dicken Applaus.

Die Oper «Carmen» wird übrigens am Samstag, 24. August, 19.30 Uhr halbszenisch im Festivalzelt Gstaad aufgeführt. Tickets und Infos: www.gstaadmenuhinfestival.ch