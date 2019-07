Chauffeur schuld an Carunfall auf Bahnübergang

Als die Touristen eingestiegen waren fuhr der Reisebusfahrer los, musste aber wegen Fussgängern schon bald wieder anhalten. Dabei kam der Bus auf dem Bahnübergang zu stehen. Dessen Schranken begannen sich zu senken und blockierten den Bus, wie aus dem am Montag veröffentlichten Schlussbericht der SUST weiter hervorgeht.

Bahnschranke nicht durchbrochen

Die Passagiere forderten den Buschauffeur auf, die Türen zu öffnen, was dieser und die Reiseleiterin jedoch ablehnten. Die Reiseleiterin der Touristengruppe schlug vor, die Barriere zu durchbrechen.

Stattdessen versuchte der Busfahrer sein Fahrzeug parallel zum Gleis abzustellen. Noch während der Busfahrer am Manövrieren war, fuhr der Zug heran und es kam zur Kollision. Insgesamt 17 Personen im Reisebus wurden verletzt, zwei davon schwer. Im Zug wurde niemand verletzt.

Zahlreiche gefährliche Situationen

Der Bahnübergang entsprach gemäss SUST den gültigen Vorschriften. Allerdings kam es dort immer wieder zu gefährlichen Szenen, namentlich wenn Fussgänger versuchten, den Übergang bei sich schliessenden Barrieren noch zu queren.

Bei dem Bahnübergang war der Abstand zwischen Gleis und Schranke verhältnismässig gross. Auch Autos von ortsunkundigen Touristen bleiben bisweilen zwischen den Schranken stecken.

Der Carchauffeur hätte mit seinem Bus die Bahnschranke durchbrechen und so den Unfall verhindern können, schreibt die SUST in ihrem Bericht. Der Fahrer habe sich aber dagegen entschieden, um Beschädigungen am Bahnübergang zu vermeiden.

Der Bahnübergang wurde, unabhängig von dem Vorfall, 2017 in Etappen saniert. Zur Sanierung gehörte etwa eine Verlängerung des Trottoirs vor die Talstation der Harderbahn und eine Neupositionierung der Barriere.