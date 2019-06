Bodenständige Fleischfachleute

Am Mittwoch konnten 25 junge Fleischfachleute – 21 mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis und 4 mit dem eidgenössischen Berufsattest – nach bestandener Prüfung ihre Ausweise in Empfang nehmen. Die Ausweise wurden vom Kantonalobmann Stefan Holzer vom Fleischfachverband des Kantons Bern an einer Feier im Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft in Spiez übergeben.