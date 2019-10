Besucherrekord bei der Aareschlucht

In Kürze versinkt die Aare­schlucht im Winterschlaf. «Herunterfallende Schneemassen und Eisblöcke verunmöglichen in dieser Zeit eine Begehung», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Doch kurz vor der Schliessung Anfang November habe man «ein in der 130-jährigen Geschichte einmaliges Ereignis» festhalten können: «Erstmals haben dieses Jahr über 200'000 Besucherinnen und Besucher dieses imposante Naturereignis durchschritten.»