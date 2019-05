Bär im östlichen Berner Oberland unterwegs

Am Dienstag hat ein Wildhüter im Gental im Schnee Bärenspuren gefunden. Jagdinspektor Niklaus Blatter bestätigt diese Nachricht: «Der Wildhüter in Innertkirchen hat die Spuren am gestrigen Dienstag entdeckt. Es handelt sich sicher um einen Bären.»

Für Blatter kam die Entdeckung nicht überraschend, wie er erzählt. «Wir hatten eine Meldung erhalten, dass der Bär Ende April auf Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden gesichtet wurde. Das war bisher die erste Meldung in diesem Frühling. Wir haben damit gerechnet, dass der Bär früher oder später wieder in die Region kommt.»