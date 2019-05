Australisches Gold für Spiezer Schüler

In einem Spiel sind rote, blaue und weisse Kugeln, insgesamt 15 Stück. 8 der Kugeln sind nicht rot und 10 der Kugeln sind nicht blau. Wie viele Kugeln sind weiss? Dies war eine von den 24 Aufgaben, welche die Dritt- und Viertklässler beim Känguruwettbewerb in 75 Minuten zu lösen hatten. Insgesamt nahmen 40'048 Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz von der 3. bis zur 13. Klasse in fünf verschiedenen Kategorien teil.