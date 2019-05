Auf dem Weg zum Freizeitunternehmen

Ganz grundsätzlich wolle man die Jungfraubahn-Gruppe «zu einem integrierten Freizeit- und Serviceunternehmen weiterentwickeln». Zur Strategie gehören neue Verkaufsläden, so vor allem im Gebäude am Höheweg, das der Berner Kantonalbank abgekauft wurde. Hier soll Anfang Oktober ein «Top of the Shops» eröffnet werden, für den Kessler ein schweizweit «neues Shoppingerlebnis» versprach.





Viele dieser Projekte sind von politischem Willen abhängig. Aber: «Die oft praktizierte Politik des Verhinderns ist schädlich für die Weiterentwicklung des Tourismus im Kanton Bern», sagte Urs Kessler, enttäuscht von der Ablehnung der beiden geplanten Firstbahn-Projekte «First Free Fall» und «First Cristal Peak» durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR). «In Zukunft», so Kessler weiter, «brauchen wir im Kanton Bern weniger Regulierung, dafür Leute am Ruder, die mehr Selbstverantwortung übernehmen.»

Gegen Dynamic Pricing

In seiner Begrüssungsrede hatte VR-Präsident Thomas Bieger ebenfalls den Weg der Holding «vom Tourismus- zum Freizeitunternehmen» skizziert mit den beiden Trümpfen Shopping und Gastronomie. Zudem warnte er vor einer Preispolitik mit billigen Pauschalangeboten und vor dem sogenannten Dynamic Pricing mit unterschiedlichen Preisen je nach Wochentag, Wetter oder anderen Variablen.

VR-Präsident Thomas Bieger warnte vor Tiefstpreisen.

Umgekehrt lobte Bieger «integrierte Nachhaltigkeit». Es gelte, nicht erneuerbare Energie möglichst nicht zu zerstören. Das Unesco-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch sei ein gutes Beispiel dafür.

Zur Jungfraubahn Holding AG gehören folgende Aktiengesellschaften: Jungfraubahn, Wengernalpbahn, Firstbahn, Jungfrau Gastronomie, Parkhaus Lauterbrunnen, Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (94 %), Harderbahn (88 %), Grindelwald Grund Infrastruktur (80 %) und Jungfraubahnen Management (67 %).