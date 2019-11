Auch 2020 wird ein teures Jahr

Per Ende Jahr scheiden Barbara Rüegsegger und Thomas Weibel aus dem Kandersteger Gemeinderat aus. Die Suche nach zwei Nachfolgern gestaltet sich indes schwierig: Bis zum Ablauf der Anmeldefrist ist bei der Gemeinde lediglich ein Wahlvorschlag eingegangen. Sebastian Bichsel, der Vorgeschlagene, ist daher bereits in stiller Wahl bestätigt. An der Gemeindeversammlung von kommendem Freitag wird also noch ein Freiwilliger oder eine Freiwillige für den zweiten zu besetzenden Sitz gesucht.