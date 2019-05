Arbeitsreiche 140 Tage

Der Forst Lütschinentäler führte seine Delegiertenversammlung im Freien durch.

So habe man in dieser Zeit unter anderem sechs Hektaren jungen Schutzwald und sieben Hektaren sonstigen Jungwald gepflegt. Das Team führte Spezialholzungen an der A8 durch, traf Massnahmen zum Schutz vor Borkenkäfern und sorgte dafür, dass Holz nicht Gerinne in Schutzwäldern blockieren kann. Noch sei der Prozess des Zusammenwachsens nicht abgeschlossen, meint Schai. Aber: «Es läuft viel, und es läuft gut».

Wie diese Arbeit im Alltag aussieht, demonstrierte Lehrling Simon Brunner: er fällte eine Esche. Im Vergleich zu den nötigen Kletter- und Sicherungsarbeiten fiel das eigentliche Fällen sehr kurz aus. Die Esche war von der Eschenwelke – auch bekannt als Eschensterben – befallen.

Lehrling Simon Brunner zerlegt die Esche, die er gefällt hat.

Ein Pilz, der sich in den hiesigen Wäldern rasch ausbreitet und die Forstwirtschaft vor Probleme stellt. «Laut der Wissenschaft sollten fünf bis zehn Prozent der Eschen resistent sein», erklärte Verbandspräsident René Leuthold. «Aber die sind mir und Ralf Schai in unseren Wäldern noch nicht begegnet.»

Kurze Delegiertenversammlung

Der Gemeindeverband Forst Lütschinentäler kümmert sich um eine Fläche von circa 6000 Hektaren Wald. Getragen wird er von den Gemeinden, Gündlischwand, Lütschental, Lauterbrunnen und der Burgergemeinde Wilderswil. Im Vorfeld des Informationsanlasses fand die erste Delegiertenversammlungen im neuen Jahr statt. Wichtigstes Geschäft: die Wahl einer Revisionsstelle.

Die Delegierten folgten dabei dem Antrag des Vorstandes und gaben der ROD Treuhand AG den Auftrag. Ausschlaggebend war, dass das Unternehmen auch die Gemeinde Lauterbrunnen betreut, welcher der Gemeindeverband administrativ angegliedert ist.