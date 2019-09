An fehlenden Geldgebern gescheitert

«Das erste Konzert soll 2023 stattfinden.» So lautete der Titel dieser Zeitung am 21. Juni 2017, als zum vorletzten Mal öffentlich über den Stand der Dinge beim Kultur- und Konzertbau Les Arts Gstaad orientiert wurde. Und so viel kann man heute sagen: Diese Zielsetzung ist gescheitert. Denn das Projekt an sich, das Konzerte und Kulturveranstaltungen unter anderem in einer Art Kristallgrotte vorgesehen hätte, wird in der angedachten Form nicht realisiert werden können. Der Stiftungsrat von Les Arts Gstaad hat an seiner Sitzung vom 24. Juli beschlossen, die Stiftung aufzulösen.