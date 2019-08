Am Tatort des Spiezer Doppelmords ist ein Neubau geplant

Bauprofile ragen unweit der Niesenbrücke in die Höhe. Die Bevölkerung fragt sich, was anstelle der früheren Ärztevilla, in der zuletzt ein Kinderheim betrieben wurde und wo sich vor über sechs Jahren der Spiezer Doppelmord ereignet hat, geplant ist. Antworten dazu liefern Unterlagen, die noch bis zum 2. September bei der Spiezer Abteilung Bau öffentlich aufliegen. Den Baugesuchsakten ist zu entnehmen, dass die bestehende Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 47 abgebrochen werden soll. Und dass auf der rund 1350 Quadratmeter grossen Parzelle der Neubau eines stattlichen Mehrfamilienhauses mit elf Wohnungen und einer Einstellhalle mit zwölf Abstellplätzen vorgesehen ist.