Am Mittwoch gibts ein Barockkonzert mit Maurice Steger

Keine elitären Züge und kein strenges Regime gab es damals, stattdessen wurde ausgelassen gefeiert und getanzt. Am Mittwoch also versetzen der Blockflötenvirtuose Maurice Steger und sein Ensemble das Publikum in der Kirche Zweisimmen in eine solche Szenerie.

Das Repertoire des Schweizer Holzbläsers und seines Ensembles sieht ausschliesslich barocke Musik vor: Marais, Couperin oder Corrette sind nur einige der Namen, doch hat sich auch der italienische Grossmeister Corelli in das Programm geschlichen – die Erklärung dafür folgt am Konzertabend.

Theorbe, Cembalo oder Gambe – heute nicht mehr allzu häufig anzutreffen – werden am Zweisimmer Konzert zu hören sein. Tatsächlich war die Theorbe, als Synonym zur Chitarrone, das beliebteste Generalbassinstrument des 17. Jahrhunderts. Kaum einer breitet die virtuosen Klänge so überzeugend über barocke Instrumente aus wie Maurice Steger.

Weitere Informationen: www.gstaadmenuhinfestival.ch