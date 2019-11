Aber wie wird man diesen alten Tyrannen bloss los?

Ueli Inniger arbeitet bei Möbel Brügger in Spiez und kann abends die Rolle mit 160 Einsätzen daheim üben. Die 14-jährige Mona und die 13-jährige Lucy lesen ihm jeweils die Texte der anderen Spieler vor, oder er deckt seinen Text alleine zu und spricht ihn laut vor.

«Die Mädchen lernen den Text oft schneller als ich», lacht er und kann sich mit seiner Rolle als selbstherrlicher Dorftyrann gut identifizieren. Er ist immer gespannt, was für ein Stück die Regie aussucht.

Die 16-jährige Elena Wenger ist eines der drei neuen Gesichter des 29. Theaters mit dem Titel «Tequila Sunrise». Sie lernt Kaminfegerin und bringt Beruf und Hobby gut unter einen Hut, obschon sie früh aufstehen muss. «Das Theaterspielen steckt uns im Blut», schmunzelt die Mutter Marianne Wenger, die sich sichtlich freut, dass sie wieder zusammen mit einer ihrer Töchter auf der Bühne stehen wird.

In der Komödie «Tequila Sunrise» von Hape Köhli dreht sich das Spektakel um Liebe, Tod und Vergebung. Die Frutigtaler Spiellüt nehmen die Zuschauer mit auf die Reise in ein kleines Dorf im Süden. Dort herrscht Don Carlos Del Refugio, und sein Wille ist Gesetz.

Jahrelang erdulden die Bewohner jede seiner Launen, doch als er die junge Dorfschönheit Alicia mit einem fiesen Trick zu seiner Frau machen will, hat das Volk genug: «So kann es nicht weitergehen», ist die einhellige Meinung der Dorfbevölkerung.

Aber wie wird man diesen alten Tyrannen los? Das ist die Frage. Tante Delfina (Dominique Bohren) hat da so eine Idee … Das ganze Dorf verbündet sich, um dem selbst ernannten Herrscher eine Lektion zu erteilen, die er hoffentlich nie vergessen wird.

Noch nicht gelöst ist das Rätsel des Titels «Tequila Sunrise». Das Longdrink-Getränk besteht aus Eiswürfeln, Tequila und Orangensaft. Das Besondere ist der Schuss Grenadinesirup, der nur kurz gerührt wird, sodass man den «Sunrise» (Sonnenaufgang) im Glas sehen kann.

Daten: Aeschi am 15. November um 20 Uhr und am 17. November um 13.30 Uhr im Gemeindesaal; Reichenbach am 20. November um 20 Uhr im Kirchgemeindesaal; Kandergrund am 22. November um 20 Uhr in der Turnhalle und Spiez am 26. November um 20 Uhr im Lötschbergsaal. Infos: www.frutigtalerspielluet.ch