Viele Gäste sind mit der Signalisation überfordert

Die Bahn trifft keine Schuld

Seit 2010 seien dem Bundesamt für Verkehr (BAV) auf den Bahnübergängen zwischen Interlaken-Ost und -West 9 Ereignisse gemeldet worden, jenes vom 25. Juli noch nicht eingerechnet, schreibt BAV-Mediensprecher Gregor Saladin auf Anfrage.



Von den 9 waren 4 Ereignisse reine Störungen ­– verursacht von Motorfahrzeuglenkern, die die Schranken beschädigten. In fünf Fällen kam es jeweils zu ei­nem Zusammenstoss zwischen einem Zug und einem Strassenfahrzeug. Bei der Kollision eines Reisecars mit einem ICE am 20. Mai 2016 wurden 17 Personen leicht verletzt. In ­jedem Fall wurde das Ereignis durch eine Fehlhandlung gegen Vorschriften oder Signale des Strassenverkehrs verursacht. Am Bahnübergang an der Marktgasse wurden vor dem 18. Juli keine Ereignisse verzeichnet.



Das Unfallgeschehen an den Bahnübergängen in Interlaken kann laut Saladin nicht als überdurchschnittlich oder besonders besorgniserregend bezeichnet werden. Die Statistik des Unfallgeschehens auf dem Schweizer Bahnnetz zeige, dass sogenannte Serien oft vorkommen könnten – also kurz aufeinanderfolgende Ereignisse derselben Art oder am selben Ort und danach wieder über Jahre kein relevantes Ereignis mehr.

Die Bahnübergänge entsprechen den Vorschriften. Massnahmen können laut BAV allenfalls strassenseitig ins Auge gefasst werden. Etwa durch Ausbildung der Strassenverkehrsteilnehmer, Gestaltung von Strassenknoten. Dazu ist das BAV mit dem Bundesamt für Strassen in Kontakt.



Zum Zusammenstoss ICE mit Reisecar läuft eine Untersuchung der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). Das BAV wird nach deren Fertigstellung den Schlussbericht der Sust analysieren und daraus seine Schlussfolgerungen ziehen. gls