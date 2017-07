Mit sakralem Prunk gepunktet

Ganz an die magistrale Wirkung des Requiems von Verdi damals im August 2011 im Gstaader Zelt vermochte der Auftritt der Klangverwaltung München mit der grossen Ausstrahlung seines Dirigenten Enoch zu Guttenberg nicht anzuknüpfen. Diesmal standen indessen am Gstaad Menuhin Festival auch zwei kürzere und ganz dem sakralen Prunk verpflichtete Werke auf dem Programm, die wohl mitzureissen, aber nicht mehr gleicher­massen zu bewegen vermochten wie damals. Musikalisch wie gesanglich blieben das Orchester wie der Kammerchor aus der bayrischen Metropole in der ausverkauften Saaner Kirche nichts schuldig.

Enoch zu Guttenbergs Entdeckerlust

Das «Magnificat» in D-Dur von Johann Sebastian Bach wurde der feingliedrigen Struktur des Werks mit seinen instrumentalen Hervorhebungen (wie Querflöten und Cello) vollauf gerecht. Enoch zu Guttenberg (71) versprühte die gewohnte Energie, Zuversicht und musikalische Entdeckerlust, machte den Lichtschein des barocken Werks von 1723 immer wieder transparent.

Er konnte auf eine gut eingespielte und stimmlich versierte Helferschar zählen, die in allen ­Registern Präsenz markierte. aktiv mitdachte und überzeugend umsetzte. Dazu steuerte Anke Vondung altistisch-mezzosopranistische Edeltöne bei, machte Susanne Bernhard mit ihrem herrlich strahlenden Sopran auf sich aufmerksam, überzeugte Daniel Johannsen mit engagierter Beseeltheit und lyrischem Tenor und konnte Tareq Nazmi seinen sonoren Bass wirken lassen.

Enthusiastisch interpretiert

Zur uneingeschränkt hellen und feierlichen Lobpreisung geriet die «Krönungsmesse» (1779) von Wolfgang Amadeus Mozart in einer enthusiastisch inter­pretierten Wiedergabe durch die Klangverwaltung München – angetrieben vom befeuerten Zugriff seines nimmermüden Dirigenten. Das Orchester punktete mit sprühend-agiler Spielweise, der Kammerchor mit stimmlicher Strahlkraft, herrlichen Abstufungen und guter Diktion. Auch das Solistenquartett brachte seine Farbtupfer für den überwältigenden Gesamteindruck ein – solistisch zeichnete sich erneut Anke Vondung mit dem einzig grossen Einzelpart aus.

Da die beiden Werke nur je eine halbe Stunde dauern, war lange vor Einbruch der Dunkelheit Konzertschluss. Sakraler Prunk auf den Punkt gebracht – und gewonnene Zeit dazu, sich noch leiblich stärken zu gehen. (Berner Oberländer)