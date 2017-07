«Mein bisher bestes Turnier!»

Aus Sicht des Veranstalters sei in diesem Jahr das ausserordentlich starke Teilnehmerfeld hervorzuheben, heisst es auf Anfrage. «Mit den zahlreichen bekannten Namen war das Turnier in Gstaad gar attraktiver als das gleichzeitig in Hamburg stattfindende Turnier», sagt Nik Schwab, der Presseverantwortliche des Swiss Open in Gstaad. Auch die Stimmung im Stadion sei in diesem Jahr sehr gut gewesen.

Für Turnierdirektor Jeff Collet war es gar «das beste Turnier in Gstaad, seit ich hier Turnierdirektor bin». Und das ist Collet seit zwölf Jahren. Mit Blick aufs kommende Jahr ist es für den Veranstalter wichtig, wiederum ein so starkes Teilnehmerfeld präsentieren zu können. «Ansonsten ist das J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad mit seiner Tradition und der wunderschönen Kulisse gerüstet für die Zukunft», so Schwab.

Verbesserte Ökobilanz

Ein nachhaltiges Projekt mit dem Namen «Closer to Nature» soll die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Tennisturniere in Gstaad schrittweise verbessern. Um dies zu erreichen, setzt die Initiantin Fabia Solenthaler zusammen mit den Tennisturnieren in Gstaad bereits sechs konkrete Ideen um. Und man will damit als Vorbild für nachhaltige Events vorangehen. Eine Idee davon ist, dass die Besucher auf dem Turnierareal «Closer to Nature»-Flaschen kaufen können. Diese dürfen am Village-Brunnen mit frischem Bergquellwasser gefüllt werden. Somit soll eine Alternative zum Mineralwasser in PET-Flaschen angeboten werden.

Weitere Ideen von «Closer to Nature» sind Elektrofahrzeuge in der Turnierfahrzeugflotte, Mehrweg- statt Wegwerfgeschirr, optimales Recycling von PET und Glas. Da Fleisch- und Milchprodukte eine bekanntermassen schlechte Ökobilanz in der Herstellung haben, werden vermehrt vegetarische oder vegane Gerichte angeboten. Helferinnen und Helfer, die ihre Helfershirts nicht mehr brauchen, können diese der Berghilfe spenden. Viele Besucher hätten sehr positiv auf diese Ideen reagiert, sagt Fabia Solen­thaler auf Anfrage. Man sei auf dem richtigen Weg.

Doch nicht nur das Publikum, sondern auch andere Staff-Mitglieder wären plötzlich mit neuen Ideen ­gekommen, wie und wo die Ökobilanz des Tennis­turniers noch verbessert werden könne. Für die Initiantin ist es das Wichtigste, eine Plattform geschaffen zu haben, wo solche Ideen gesammelt würden und darüber ­gesprochen werde. (Berner Oberländer)