Lieferwagen überschlägt sich auf A6

Spiez Auf der A8 bei Lattigen ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden. Ein beteiligter Lenker beging Fahrerflucht. Mehr...

Oberwil i.S. Am frühen Freitagabend kam bei Oberwil im Simmental ein Auto von einem Feldweg ab und stürzte in einen Fahrleitungsmast der BLS. Zwei Personen wurden verletzt. Mehr...