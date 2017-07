Japanische Bergsteiger stürzen zu Tode

Am Freitagabend um 19.30 Uhr wurden zwei Bergsteiger im Gebiet des Mönchs als vermisst gemeldet. Wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt, hätten Rettungskräfte bis in die Nacht hinein aus der Luft und am Boden nach den Vermissten, eine Frau und ein Mann, gesucht.

Erst am Samstagmorgen konnten die beiden ausfindig gemacht werden. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät. Bei den Opfern handelt es sich um eine 55-jährige Japanerin und einen 73-jährigen Japaner.

Gemäss aktueller Erkenntnisse seien sie am Freitagmorgen von der Mönchsjochhütte über die Normalroute des Südwestgrats in Richtung Mönch aufgebrochen. In der Gipfelregion stürzten sie aus noch ungeklärten Gründen über die Südwand in die Tiefe. (mb/pkb)