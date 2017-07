Frau nach Selbstunfall gestorben

Der Unfall in Oeschseite in der Gemeinde Zweisimmen wurde der Kantonspolizei Bern am Donnerstag um 19.10 Uhr, gemeldet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine Frau mit einem Auto auf dem Wildeneggliweg talwärts unterwegs gewesen, als das Fahrzeug in einer Linkskurve von der Strasse in eine steile Böschung geriet, heisst es in einer Mitteilung. Dort habe sich das Auto mehrfach überschlagen, ehe es gegen Bäume prallte und zum Stillstand kam.

Die ausgerückten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 69-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Bern weiter die Feuerwehr Zweisimmen zur Bergung des Fahrzeugs sowie ein Ambulanzteam und ein Helikopterteam der Rega. Weitere Untersuchungen zum Unfall sind im Gang. (cla)