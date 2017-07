Er schnitzt und feilt Ketten aus Holz

An der Seebergstrasse in Zwischenflüh, im 1976 selbst erbauten Haus, bewohnt Ernst Kneubühl den obersten Stock. Hier fällt eines sofort auf: Der seit kurzem 88-Jährige scheint ein guter Schütze zu sein. Er habe bis heute am Eidgenössischen Feldschiessen 66 Kränze geholt, bestätigt er die Annahme, «verpasst habe ich ihn nie», sagt er ganz beiläufig.

Auch viele Möbel in der kleinen Wohnung hat Kneubühl «herausgeschossen». Dass diese allesamt aus Holz sind, ist kein Zufall. Holz ist die Materie im Leben des Diemtigtalers. Lange frönte Kneubühl der Brandmalerei. Seine Werke konnten an zahlreichen Ausstellungen in der Region besichtigt werden. Und er stellte ganze Krippenställe her. Stellte, denn das war einmal. Geblieben aber ist die Liebe zum Holz.

Geduld und Ausdauer

Bleistift und Lineal, eine Stichsäge, eine Bohr- und eine Schleifmaschine, das Sackmesser, Feilen und Schleifpapier. Dazu das Holz und einen Schraubstock, in welchem er dieses einspannen kann. Das benötigt Ernst Kneubühl, um in der Werkstatt seinem aktuellen Hobby, der Herstellung von Holzketten, nachzugehen. «Und gaaaaanz viel Geduld und Ausdauer» ergänzt er.

Für eine rund drei Meter lange Holzkette sitzt der gebürtige Bauernsohn denn auch um die 100 Stunden an der Arbeit. Allein das Aufzeichnen der Kette auf den speziellen Holzstab (siehe Bild) dauert rund drei Stunden. Danach wird gebohrt und gesägt, geschnitzt und gefeilt, so entsteht Glied für Glied, ehe wortwörtlich der Feinschliff erfolgt.

«Das Ganze braucht Kraft – und ich muss mich dabei extrem konzentrieren, ein kleiner Fehler, und die Kette ist womöglich entzwei.» Und Kneubühl müsste von vorne beginnen. «Das ist mir aber bislang nur ein-, zweimal passiert.» Wichtig zu wissen: Der Holzstab bleibt immer am Stück. «Ich leime nicht am Schluss die einzelnen Glieder zusammen.» Mit ein Grund, wieso die Kette am Ende unglaublich stabil ist. Selbst dem Test vom ehemaligen Schwingerkönig David Roschi habe sie standgehalten.

Per Zufall entdeckt

«Ich will immer etwas machen, das sonst niemand macht», sagt Ernst Kneubühl. Oder zumindest nur wenige. Dass er, der sich als junger Mann selbstständig gemacht hat und während 43 Jahren ein Kleintransportunternehmen führte, heute Holzketten herstellt, basiert auf einer Begegnung vor 28 Jahren. Bei einem Küfer (Handwerker, der Behälter und Gefässe, meist aus Holz, herstellt) habe er ein «Miuchmäuchterli» kaufen wollen. «Als ich es öffnete, befand sich darin eine Holzkette.

Der Küfer bot sie an, doch Kneubühl – fasziniert von der Kette – lehnte ab: «Ich will sie nicht kaufen, ich will lernen, wie man so was macht», habe er geantwortet. Nach einigem Hin und Her erklärte sich der mittlerweile verstorbene Mann bereit, seine «Erfindung» an Ernst Kneubühl weiterzugeben. «Er hat mir fast einen halben Tag lang alles erklärt.»

Fast drei Jahrzehnte später ist es jetzt an Ernst Kneubühl, sein Hobby weiterzugeben, «damit es erhalten bleibt». Er habe dafür einen jungen, interessierten Familienvater aus dem Diemtigtal gefunden. Der breiten Öffentlichkeit hingegen möchte er Details seines Handwerks nicht verraten.

Apropos breite Öffentlichkeit: Dieser durfte er bereits ­einmal eine seiner Ketten präsentieren. 2003, als er in der SRF-Sendung «Samschtig-Jass» teilnahm. «Ich habe Frau Fasnacht gefragt, ob ich eine Kette auf den Jasstisch legen dürfe.» Dort sei sie dann während der ganzen Sendung zu sehen gewesen. Prompt habe er in der Folge Anfragen erhalten. Die halten sich aber in Grenzen. Kneubühl weiss: «So eine Kette kauft nicht jeder, das ist Liebhaberzeugs.» Sie werden meist als Dekoration gebraucht, aber auch zum Aufhängen von Lampen (siehe Bild).

Aktiver Rentner

Ernst Kneubühl ist eine Frohnatur, obwohl es das Schicksal mit ihm nicht immer gut gemeint hat. Der Witwer verlor eines seiner drei Kinder viel zu früh und hatte es auch sonst nicht immer einfach im Leben. Doch das Glück kehrte zurück. Seit 13 Jahren ist er wieder liiert.

Mit seiner Partnerin verbringt er denn auch viel Zeit an den Wochenenden. Im Sommer ist der jass- und schiessbegeisterte Rentner zudem oft mit dem Flyer unterwegs. «Ich habe dieses Jahr schon über 1000 Kilometer zurückgelegt.» Sein liebstes Ausflugsziel: der eine Stunde entfernte Seebergsee.

Seinen Ketten frönt er vor allem bei schlechtem Wetter. «Wenn es draussen regnet, stürmt oder – im Winter – sogar schneit». Dann sitzt Ernst Kneubühl in der Werkstatt, sägt und feilt, schnitzt und schleift. (Berner Zeitung)