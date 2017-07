Eine Richterin im Rosenkrieg

Nicht alles, was in Minne beginnt, endet auch in Minne. Am Freitag hatte sich Richtern Natalie Fritz am Regionalgericht in Thun zum wiederholten Mal mit den Angelegenheiten eines zerstrittenen Ehepaares zu beschäftigen.

Vor rund zwei Jahren war das Gericht bereits einmal Schauplatz der Aus­einandersetzung. Damals hatte sich das Ehepaar im Rahmen eines Eheschutzverfahrens getroffen. Zentraler Streitpunkt war der gemeinsame Hund. Unter Vorsitz von Richterin Fritz konnte schliesslich eine Trennungsvereinbarung erzielt werden. Darin wurde die alternative Betreuung des Vierbeiners geregelt. Der Burgfrieden hielt nicht lange.

Die Frau zeigte ihren Ehemann ein paar Monate später an. Sie be­zichtigte ihn, im Juli 2011 einen Brief an die Bank gefälscht zu haben. Konkret habe er das Schreiben in ihrem Namen verfasst – notabene ohne ihren Auftrag. Die Staatsanwaltschaft verknurrte den Mann daraufhin zu einer Busse in Höhe von 500 Franken. Er war aber nicht bereit, die Strafe zu akzeptieren.

In Schweigen gehüllt

Am Freitag hatte der in der Region Thun wohnhafte Mann vor Gericht anzutraben. Sein Anwalt ­legte bereits zu Beginn der Verhandlung seine Strategie offen. Sein Mandant werde vom Recht Gebrauch machen, die Aussage zu verweigern. Entsprechend war die Einvernahme des Mannes eine wenig ergiebige Angelegenheit. Richterin Fritz machte das Spielchen mit und stellte ihre Fragen. Der Mann sagte jedes Mal artig: «Dazu möchte ich nichts sagen.»

Sein Anwalt verlangte im anschliessenden Parteivortrag, dass der Mann vom Vorwurf der Ur­kundenfälschung freigesprochen wird. Unbestritten war, dass er im Namen seiner Frau einen Brief an die Bank verfasst hatte. Unterschrieben hatte er mit seiner Unterschrift. Bei der Signatur stand aber in Blockschrift der ­Name seiner Frau. «Es gab einen Auftrag», sagte der Verteidiger. Die Frau habe ihren Gatten ge­beten, sich um die Formalitäten rund um einen Kleinkredit bei der Bank zu kümmern.

Zudem sei es seinem Mandanten nicht darum gegangen, einen Vorteil aus der Sache zu ziehen. Das Schreiben sei lediglich dazu da gewesen, der Bank die Zahlung von Raten zu bestätigen. «Er hatte nichts davon. Geschädigt wurde niemand», sagte der Verteidiger weiter. Die Anzeige der Ehefrau sei als unschöner Akt einer Ausein­andersetzung zweier zerstrittener Partner zu sehen.

Richterin Fritz konnte im Gegensatz zum Verteidiger keinen Auftrag der Frau erkennen. «Es gab keine Zustimmung.» Insgesamt habe es zudem vier Schreiben an die Bank gegeben – alle im ­gleichen Layout. Für Fritz war deshalb klar, dass alle aus der Feder des Mannes stammten. Mal hatte er seine Unterschrift unter den Namen seiner Frau gesetzt, mal hatte er die Unterschrift seiner Frau sogar gefälscht. «Er machte, was er wollte», sagte Fritz. Eine Täuschung reiche aber nicht dafür, schuldig gesprochen zu werden. So sehe sie ebenfalls keine Vorteile, die der Mann habe ziehen können, deshalb sprach sie ihn auch frei.

Sie auferlegte ihm aber trotzdem einen Teil der Kosten, weil sie ihm mit seinem Verhalten Taktik in der laufenden Scheidung unterstellte. Letztere dürfte übrigens wieder vor Gericht landen. Damit ist klar: Der Rosenkrieg ist nach dem Freitag um ein Kapitel reicher, aber kaum beendet. (Thuner Tagblatt)