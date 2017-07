Die BeO-Hymne auf Album veröffentlicht

Radio BeO suchte letztes Jahr die BeO-Hymne und forderte Musiker aus dem Oberland dazu auf, ihre ganz eigene BeO-Hymne zu komponieren. Die Gewinnerhymne stammt aus der Feder von Märk u Bänd. Die Mundartgruppe rund um den singenden Beizer Markus Ryter nutzte seither die Zeit, um ihr erstes Album aufzunehmen. Darauf enthalten sind die BeO-Hymne sowie elf weitere Eigenkompositionen.

Jürg Künzi, Gitarrist und Backgroundsänger der Bänd, sieht die BeO-Hymne als grosse Motivation für das Aufnehmen des ersten Albums. «Wir wurden oft angesprochen, ob man das Lied auch auf CD kaufen kann, so ist unser ‹Beo-Lied›, wie wir es nennen, der letzte Song auf dem Album als Bonustrack.»

Zudem wollte man die entstandene Aufmerksamkeit nutzen, um noch andere Songs der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Was besonders sympathisch wirkt, ist die Bodenständigkeit der Gruppe. Das Album wurde ausser den Aufnahmen im Studio ausschliesslich mit Unterstützung von Freunden und Familie der Band fertiggestellt. So wurden beispielsweise die Fotos und das Design von Karin von Känel erstellt, der Schwester von Jürg Künzi.

Taufe am Freitag

Das Miteinander im Kandergrund steht nebst der Produktion auch an der CD-Taufe im Mittelpunkt. Die Location wurde sehr spontan ausgewählt. Im Dezember noch ohne Veröffentlichungsdatum angekündigt, wird das Debüt am Dorffest Kandergrund der Öffentlichkeit am Freitag, 28. Juli, präsentiert. «Die Taufe am Dorffest ist ein Dankeschön an die Gemeinde, dass wir zum Proben so eine gute Infrastruktur nutzen dürfen», betont Künzi. «La sä la redä» wird am Dorffest das erste Mal zu erwerben sein. (Berner Oberländer)