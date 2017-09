Denner kommt nach Wimmis

In den Neubau an der Hauptstrasse 30 zieht bald ein Detailhändler ein. Die Denner AG plant gemäss Bauauflagen eine Filiale. So soll am Standort in Wimmis Kühl- und Kältetechnik installiert werden. Neben Coop und Otto’s ist Denner bereits der dritte grosse Detailhändler, welcher in Wimmis einen Standort plant. Noch unklar ist, ob die Filiale von Denner selbst oder einem lokalen Subunternehmer betrieben wird, wie die Denner AG auf Anfrage mitteilt.

Eröffnung Anfang 2018

Auch in Spiez und in Oey-Diem­tigen betreibt Denner eine Filiale. Letztere wird von einem Subunternehmer geführt. Gut möglich, dass dies auch in Wimmis der Fall sein wird. An Standorten ausserhalb der grossen Ballungsgebiete werde dies öfters so gehandhabt, wie die Denner AG weiter mitteilt. Eine Eröffnung der Filiale ist für Anfang 2018 geplant. (pga)