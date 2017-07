Das Dorf war fest in den Händen der Gaukler

Interlaken Vom 29. bis zum 31. Juli sind wieder die Gaukler zu Gast in der Rosenstrasse. Während dreier Tage wollen Komiker, Jongleure, Akrobaten und Zauberer das Publikum begeistern. Mehr...

Interlaken In einer Woche gehts los: Am 14. Gauklerfest in Interlaken präsentieren Strassenkünstler ihr Können. Dabei handelt es sich erneut um Artisten mit internationalem Renommee. Mehr...