Nach den guten Erfahrungen an anderen Orten betreibe die Mütter- und Väterberatung Kanton Bern nun auch in Interlaken eine Beratungsstelle mit Treffpunktcharakter, heisst es in einer Mitteilung.

«In unseren neuen Räumlichkeiten können wir Angebote und Beratungszeiten besser den Bedürfnissen der heutigen Eltern entsprechend ausbauen und flexibler gestalten», erklärt die Geschäftsführerin Luzia Häfliger.

So steht der Warteraum allen Eltern mit Kleinkindern werktags (ausser donnerstags) von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung – auch ohne Beratungstermin: zum Stillen, Essen oder als Treffpunkt. Neben einer Wickel- und Wägestation gibt es einen Schoppenwärmer, Spielsachen und Fachliteratur zur freien Nutzung.

Während die Kinder spielen, können sich Eltern im Gespräch austauschen und sich in der Infothek über weitere Angebote oder Beratungsstellen informieren.

Mit Krabbeltreff

Im Warteraum finden regel­mässig kostenlose Gruppenbe­ratungen zu Themen rund um Erziehung und Entwicklung statt sowie Einführungen in die Babymassage. Die Mütter- und Väterberatung stellt ihre Räumlichkeiten an der Kanalpromenade auch für Aktivitäten zur Verfügung, die Eltern mit Kleinkindern interessieren. So gibt es bereits einen Krabbeltreff, der von zwei Müttern betrieben wird.

Jeden zweiten Freitagnachmittag treffen sich Mütter und Väter mit ihren Babys oder Kleinkindern. «Die meisten kommen, weil sie Kontakt zu anderen Eltern suchen», stellt Mitinitiantin Caroline Stalder fest, «aber auch damit ihre Kleinen gemeinsam spielen und voneinander lernen können.»

Väter gesucht

Besonders geschätzt werde der Erfahrungsaustausch. «Wir können viel voneinander profitieren. Gewisse Fragen schauen wir oft gemeinsam mit einer Beraterin an.»

Jeweils am ersten Freitag im Monat steht ab 16 Uhr eine Mütter- und Väterberaterin von der Beratungsstelle für Fragen und kurze Beratungen zur Verfügung. Auf Wunsch gibt sie auch Inputs zu Themen von allgemeinem Interesse. «Bis jetzt sind es vor allem Mütter, die den Krabbeltreff nutzen», bilanziert Caro­line Stalder.

«Es wäre schön, wenn auch Väter dazustossen würden.» Wer selber etwas ini­tiieren möchte – auch einmalige Veranstaltungen –, könne sich bei der Mütter- und Väterbe­ratung melden, heisst es abschliessend.

Mütter- und Väterberatung Kanton Bern, Stützpunkt Interlaken, Kanalpromenade 18, 3800 Inter­laken.

Kontakt: interlaken@mvb-be.ch, 033 822 36 56.

Telefonische Kurzberatung und Anmeldung: werktags 8–11 Uhr; offener Warteraum 9–16 Uhr; Donnerstag geschlossen. Krabbeltreff: jeden ersten und dritten Freitag, 15–17 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. (pd/fl)