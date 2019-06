83 Lenker zu schnell unterwegs

Erlaubt sind auf dem entsprechenden Streckenabschnitt maximal 80. Der Mann wird wegen Geschwindigkeitswiderhandlungen angezeigt. 82 weiteren Personen, welche ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, wurde eine Ordnungsbusse ausgestellt.

Zudem werden drei Motorradlenkende wegen technischer Mängel angezeigt; so waren in zwei Fällen an den entsprechenden Fahrzeugen unerlaubte Abänderungen vorgenommen worden, und in einem Fall war ein Motorrad mit abgefahrenen und ungenügenden Reifen unterwegs.