75 Jahre jugendliche Liebe zur Musik

«Vor 75 Jahren gründeten ein paar Idealisten mitten in den Kriegsjahren die Knabenmusik Unterseen. Ziel war es, junge Menschen in der düsteren Zeit für die Musik zu begeistern und gleichzeitig den Nachwuchs in der Stadtmusik zu sichern», sagt Jürg Michel, Mitverfasser der Jubiläumsschrift und OK-Präsident des Geburtstagsfests am kommenden Wochenende.