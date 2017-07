7 Fragen zum Seenachtsfest

92 Jahre nach der Premiere feiert Spiez am Samstag zum nunmehr 45. Mal sein Seenachtsfest. Ein zwölfköpfiges Organisationskomitee unter der neuen Führung von Vereinspräsident Bruno Jordi versucht dabei, an den Erfolg der Auflage 2015 anzuknüpfen, als 11'000 Besucherinnen und Besucher die Bucht in eine riesige Open-Air-Festhütte verwandelt haben. Der 38-jährige Ur-Spiezer nimmt mit seiner Kommunikationsverantwortlichen Nicole Wyss Stellung zu 7 Fragen.

1. Was ist neu?

Neuerungen gibt es laut Bruno Jordi verschiedene: «Zum ersten Mal führen wir beim Freibad einen speziellen Gästebereich.» Es handelt sich um ein All-inclusive-Angebot mit Exklusivleistungen (Speis und Trank, Treffen Patrouille-Suisse-Kommandant, Bootsshuttle zum Feu­erwerksschiff, bevorzugter Platz fürs Feuerwerk). Das Ticket hat mit 150 Franken allerdings seinen Preis (erhältlich im Info-Center Spiez). Neu ist laut Nicole Wyss der Info-Point beim Buchtbeizli, zudem wird auf der Badiwiese ein Funpark mit Hüpfburg, Trampolin und so weiter für Kinder betrieben (ohne Kinderbetreuung). Ausserdem haben die Organisatoren in die Sicherheit und den Rettungsdienst investiert.

2. Welches sind nebst dem Feuerwerk die Knaller?

Höhepunkte sieht Bruno Jordi am Himmel mit der Pa­trouille Suisse und der Pyrotechnik sowie auf den Bühnen: «Die bekannte Berner Mundartcombo Troubas Kater mit ihrem neuen Album dürfte wie die Schlagerstars Calimeros für Hochstimmung sorgen.» Man sei stolz, dass die Fliegerstaffel zum zweiten Mal in Folge am Seenachtsfest Spiez mit dabei ist. Wie 2015 ist es das Ziel des OK, mit der Flugshow die Leute bereits am Nachmittag in die Bucht zu locken. Übrigens: Der 20-minütige Flug der Armee-Kunstflugstaffel kostet die Spiezer, abgesehen von einer Spezialversicherung für 5000 Franken, nichts.

3. Was steigt in den Nachthimmel?

Um 22.30 Uhr wird die Pyrotechnik der ortsansässigen Firma Hamberger Swiss Pyro­technics AG gezündet werden. Früher begann das Feuerwerk um 22.15 Uhr, seit 2015 wird es aus Rücksicht auf die Thunerseespiele später gezündet. Knapp eine Tonne Schwarzpulver verwandelt den Nachthimmel über Spiez in ein Farbenmeer. «Während 20 bis 25 Minuten», weiss Bruno Jordi. Er ist seit 10 Jahren für den Feuerzauber, der Zehntausende rund um den Thunersee entzückt und anderen wegen Lärm und Umweltbelastung ein Dorn im Auge ist, verantwortlich. «Die höchsten Raketen steigen 300 Meter hoch.»

Neu-Präsident Bruno Jordi und die Kommunikationsverantwortliche Nicole Wyss. Bild: Jürg Spielmann

4. Ist die Sicherheit in der Bucht gewährleistet?

Das OK habe ein umfassendes Sicherheitskonzept ausgearbeitet, sagt Bruno Jordi. Für Zutritts- und weitere Kontrollen sind 22 Mitarbeitende der Bronco Security im Einsatz. An den Eingängen werden die Taschen der Besucher kontrolliert. Auch ist die Polizei mit einem Sicherheitspolizeielement und zivil in der Bucht präsent. Mit der Sanität besteht eine enge Zusammenarbeit. Diese wurde auf dieses Fest hin mit dem Rettungsdienst der Spital STS AG und einem Medical Service professionalisiert.

5. Was kostet das 45. Seenachtsfest?

Der Grossanlass rechnet mittlerweile mit einem 280 000-Franken-Budget. «Um ausgeglichen abzuschliessen, benötigen wir 8500 zahlende Besucher», so der Präsident. Sein erklärtes Ziel sind deren 10 000. «Alles darüber ist Zugabe.» Die Haupteinnahmequellen sind neben den Eintritten die Standplatzmieten (seit einem Dreivierteljahr sind die 35 Plätze ausverkauft) sowie Beiträge von Sponsoren und der ­öffentlichen Hand. Der Seenachtsfestverein wird von der Gemeinde Spiez mit 35 000 Franken alimentiert.

Festbesucher berappen gegenüber 2015 5 Franken mehr (Vorverkauf 20, Tageskasse 25 Franken). Begründet wird die Preiserhöhung mit verschärften Auflagen und dadurch gestiegenen Kosten sowie dem ausgebauten Angebot. Der Feuerwerksbeitrag ausserhalb des Festgeländes beträgt unverändert 5 Franken.

6. Ist das neue Seaside Festival von Ende August eine grosse Konkurrenz?

«Nein, dieses Gefühl haben wir nicht», sind sich Nicole Wyss und Bruno Jordi einig. Es werde jeweils eine andere Zielgruppe angesprochen. «Die zwei Veranstaltungen tun sich gegenseitig nicht weh», so Jordi. Was er weit mehr fürchtet, sind die äusseren Bedingungen: «Unser Fest steht und fällt mit dem Wetter.» Ein allfäl­liges Defizit sollte sich über die Schlechtwetterreserven des Vereins decken lassen.

7. ÖV oder doch Individualverkehr – was empfiehlt sich für die Besucher?

Da in Spiez die Parkmöglichkeiten beschränkt sind, empfehlen die Organisatoren die An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr. Dafür bieten sie ein kostenloses Angebot: Im Ticket ist ab 14 Uhr die Fahrt auf folgenden ­Linien inbegriffen: STI-Linie 1 und Zone City-Ticket Thun, Postauto Linien 61, 62, 63, 64, Extrafahrten STI-Strecke Spiez–Thun (ab 01.00 und 03.00 Uhr), Moon­liner-Strecke Spiez–Thun (ab 02.15 und 04.35 Uhr). Andere Moon­liner-Kurse sowie die Zugverbindungen der BLS sind im genannten Angebot nicht ent­halten.

www.seenachtsfest-spiez.ch (Berner Oberländer)