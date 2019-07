49-jährige Berggängerin tödlich verunfallt

Am Mittwochnachmittag ist eine Frau in der Region Wildelsige in Kandersteg tödlich verunfallt. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstagvormittag mit.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 49-Jährige Schweizerin. Gemäss aktuellen Erkenntnissen zufolge war diese zuvor in Begleitung einer Person auf einem Bergwanderweg im Abstieg vom Gasterespitz in Richtung Balmhornhütte unterwegs gewesen, als sie aus noch zu klärenden Gründen rund 40 Meter in die Tiefe stürzte.