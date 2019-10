31-Jährige bei Bergunfall tödlich verunglückt

Am Samstagmittag ist in Wengen eine 31-jährige Frau bei einer alpinen Wanderung schwer verunglückt. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntagmittag mit.

Die Unfallmeldung erreichte die Polizei am Samstag kurz nach 13 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Schweizerin aus dem Kanton Bern gemeinsam mit einem Begleiter auf dem alten Hüttenzusteig von der Wengernalp zur Silberhornhütte aufsteigen. Sie kam aus noch zu klärenden Gründen zu Fall und stürzte in der Folge mehrere Meter ab.