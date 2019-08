130 Teilnehmer am Seifenkistenrennen

«Die einheimischen Kinder und Erwachsenen boten am Samstag und am Sonntag spektakuläre Rennläufe, und die Fahrer des Swiss Cup verlangten ihren Boliden am Sonntag alles ab.» Am Anlass standen hundert freiwillige Helfer im Einsatz.

Zur Streckensicherung wurden 112 Strohballen, 75 Schaltafeln und über 800 Meter Dachlatten verbaut. «Trotz einigen waghalsigen Drehern und Verbremsern blieb das Rennen ohne nennenswerte Zwischenfälle», bilanziert die IG Seifenkistenrennen Frutigen.