100 Jahre in grosser Beständigkeit

«Ich fühle mich wohl und bin froh, dass ich noch so gut zwäg bin. In meinem Alter ist das nicht selbstverständlich», sagt Alfred Stalder. Am Sonntag kann der ­zufriedene Senior, der seit 4 Jahren im Zentrum Artos lebt, seinen 100. Geburtstag feiern. Stalder wurde am 23. Juli 1917 in Interlaken geboren und hat dort sein ganzes Leben verbracht.

Nach einer Lehre als Automechaniker bei der Garage Bohren und Urfer AG wechselte er zur In­terlakner Filiale des Armeemotorfahrzeugparks Thun. Stalder: «Ich wurde bald Werkstattchef und hatte eine Dienstwohnung im Betrieb.» Diese Stelle behielt Stalder 45 Jahre lang, bis zur ­Pensionierung.

Glück in der Liebe

«In der Liebe hatte ich Glück. Ich war 65 Jahre lang mit Heidi Dick verheiratet, die ich über eine Freundin in Biel kennen gelernt hatte.» Er habe ziemlich schnell gewusst, dass Heidi, die übrigens schlank gewesen sei, die Richtige für ihn gewesen sei, so der Jubilar.

Ihnen wurden eine Tochter und zwei Söhne geschenkt. Das Paar konnte noch die eiserne Hochzeit feiern, bevor die Ehefrau 2005 verstarb.

Nebst seinem Beruf pflegte Alfred Stalder seine Hobbys Sektionsturnen im TV Interlaken und Skifahren. Stalder: «Die Kameradschaft beim Turnen war sehr schön. Wir gingen an viele Sektionswettkämpfe und hielten immer zusammen.»

Beim Militär hatte Stalder den Rang eines Adjutanten/Unteroffiziers inne. Geblieben seien ihm etliche Medaillen von Nachtmärschen beim Militär. Gerne schaut Alfred Stalder auf seine grossen Reisen zurück, auf denen ihn ein Freund begleitete. Die beiden ­bereisten etwa Peru, die USA, ­Kanada und Russland. «Aus ­finanziellen Gründen konnte ich meine Frau nicht mitnehmen», bedauert er.

Mit 85 Jahren konnte Stalder zu seiner grossen Freude noch eines seiner Enkelkinder in Taiwan besuchen. Ansonsten war er in späteren Jahren oft und gerne mit dem GA oder zu Fuss unterwegs. Den Jubilar freut es, dass sein Freund Christian Hodler ebenfalls im Zentrum Artos wohnt. Nebst seinen Kindern gratulieren Stalder auch fünf ­Enkel und sieben Urenkel zum Ehrentag. (Berner Oberländer)