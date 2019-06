Zwei Männer spitalreif geschlagen

Am Samstag, kurz vor 13.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es zu einem Angriff gekommen sei und sich nun zwei Personen mit Verletzungen bei der Spitalgasse in Langenthal befänden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei verletzte Männer. Ein Ambulanzteam betreute die Opfer und brachte sie in der Folge ins Spital. Beide Verletzten konnten das Spital inzwischen wieder verlassen.