Zwei durchlässige Modelle sind möglich

Heute gehen die Wege der Primarschüler in Rohrbach nach dem 6. Schuljahr auseinander: Die Realschüler bleiben im vertrauten Schulhaus im eigenen Dorf, die Sekundarschüler gehen ins Oberstufenzentrum nach Kleindietwil. In diesem Jahr nun wurde diese Aufteilung infrage gestellt: Eine Petition aus der Bevölkerung forderte, dass künftig alle Schülerinnen und Schüler in Kleindietwil unterrichtet werden, da dort die Durchlässigkeit zwischen den beiden Niveaus flexibler gehandhabt werden kann.