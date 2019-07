Zum Beispiel Schulhausputzen

Pulte putzen. Das macht Julia Joss nun schon den ganzen Vormittag. Das hat die 14-Jährige auch am Vortag getan. Und das wird sie ebenso am nächsten Tag wieder tun. Rund 250 Pulte seien es wohl insgesamt in seinen drei Schulhäusern, sagt Enrico Barbotti, seit elf Jahren Hauswart des Schulzentrums Kreuzfeld 1–3 und der angrenzenden Kindergärten im Kreuzfeld 5 in Langenthal.