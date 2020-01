Seit je sind die reformierte Kirchgemeinde Aarwangen und das Alterszentrum Riedli eng miteinander verbunden. Denn Anfang der 1980er-Jahre wurde an der Riedgasse ein gemeinsamer Bau realisiert. Die Pflegeeinrichtung heisst mittlerweile Alterszentrum Lebensart und gehört zur gleichnamigen Stiftung mit Sitz in Bärau. In Aarwangen will sie von derzeit 45 auf 85 Betten erweitern und danach den bestehenden Teil sanieren.