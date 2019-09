Zu gross und in der falschen Zone

Das System ist auf maximale Einfachheit ausgerichtet: Die Zimmer und Wohnungen können flexibel lange gemietet und dank einem Schliessfachsystem zu jeder Tages- und Nachtzeit betreten werden. Eine Réception gibt es nicht, die Buchung erfolgt online, nur das Reinigungspersonal kommt vorbei. In einem Einfamilienhaus in Lotzwil betreibt eine Firma eine solche Gästeunterkunft, die in zwölf Zimmern insgesamt 22 Betten anbietet.