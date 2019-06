Wynau wechselt zum Verbraucherprinzip

Es stünden hohe Ausgaben an in den spezialfinanzierten Bereichen Wasser und Abwasser, schreibt der Gemeinderat. Und er verweist in seiner Meldung auf die Sanierung der Wasserleitung in der Aarwangenstrasse oder Erneuerungsarbeiten im Bereich der Kanalisation. Das sei für die Gemeinde denn auch Auslöser gewesen, die Gebühren zu überprüfen.