Wohnst du noch, oder musizierst du schon?

«Irgendwo im Haus ist immer Musik zu hören», sagt Daniel Lappert. An diesem Nachmittag ist das auch so: Im Chäferchäuer in Herzogenbuchsee wird geprobt. An anderen Tagen sind auch aus den drei Wohnungen darüber Klänge zu vernehmen. In die dreistöckige Liegenschaft an der Sternenstrasse, die von vielen Dorfbewohnern immer noch das Chäferhuus genannt wird, sind dieses Jahr Musikerinnen und Musiker eingezogen, gleich fünf an der Zahl.