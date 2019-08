Wenn die Hörenden plötzlich nur Bahnhof verstehen

Als Marc Tschumi am 1. August vor die Wiedlisbacher Festgemeinde trat, ertönte aus dem Mikrofon zuerst einmal: nichts. Statt des gesprochenen Worts bediente sich der 18-Jährige der Gebärdensprache. Und versetzte damit die zahlreichen Anwesenden vor der schmucken Kulisse des Hinterstädtli in jene Situation, in der sich schweizweit 10000 Menschen immer wieder finden: dass die Kommunikation um sie herum in einer Form erfolgt, an der sie selber nicht oder nur begrenzt teilhaben können.