Goldfarben ist das Programmheft. Und bunt die darin beschriebene Fülle an Veranstaltungen, mit der in der Spielzeit 2019/2020 das Langenthaler Stadttheater aufwartet. In gewohnt lebhafter und umfassender Manier berichtet Theaterleiter Reto Lang anlässlich einer Medienorientierung knapp zwei Monate vor Saisonstart über das Kommende. Die Aufführungen sollen ein möglichst breites Publikum ansprechen. Nebst dem kulturellen Anspruch werde Wert gelegt auf vielseitige Unterhaltung.