Vorsorgen für Stromausfälle

Eine neue Dienstpflicht-Regelung im überarbeiteten Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz wird sich ab kommendem Jahr auf die Personalbestände der Bevölkerungsschutz-Organisationen auswirken. In der Region Oberaargau-West werde der Rückgang allerdings mit 8 Prozent relativ gemässigt ausfallen, orientierte der Leiter der Organisation, Martin Kopp, die Delegierten an ihrer Versammlung in Oberbipp. Dies im Gegensatz zu städtischen Regionen, wo Reduktionen von bis zu einem Drittel kompensiert werden müssen. Statt heute 313 Dienstpflichtige werden in Oberaargau-West noch 270 zur Verfügung stehen.