Vorne Pub, hinten Bar

Wenn am kommenden Freitag die ersten Gäste in die ehemalige Bar Provisorium am Mühleweg eintreten, werden sie das Lokal kaum wiedererkennen. Ben Bertogg und Lorenz Ernst eröffnen die Bar unter dem Namen «Feiss & Heimlich – Pub & so» – mit vielen neuen Ideen und neuer Einrichtung. Das «Feiss & Heimlich» soll einerseits ein Pub sein, wie man es aus England kennt. «Ein Treffpunkt für alle mit Bier, Drinks und auch einem kulinarischen Angebot», erklärt Lorenz Ernst.