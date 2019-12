Von der Polit- zurück auf die Theaterbühne

Eigentlich ist Karl Schenk durchaus eine Theaternatur. In jungen Jahren sei er viel auf Bühnen aufgetreten, hält er fest. Er habe zum Beispiel auch an Versammlungen den Tafelmajor übernommen, als es diesen noch gebraucht habe. In den letzten Jahren allerdings hat ihm die Zeit dafür gefehlt. Da hat er mit seiner Familie den Landwirtschaftsbetrieb an der Steingasse geführt, und zwar nach biologischen Richtlinien, als diese noch etwas Exotisches waren.