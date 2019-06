Vom Nahen Osten nach Langenthal

Genau die sei aber das Faszinierendste an der Region, erzählt Fabienne Aregger: «Die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Menschen ist unglaublich.» Schon mehrmals hat die gebürtige Langenthalerin die Region bereist, doch beim Treffen in Luzern, ihrem aktuellen Wohnort, erzählt sie von der Rundreise im Herbst 2017.

Die zehn Tage unterwegs waren so erlebnisreich, dass daraus eine Ausstellung wurde, die Vernissage in Langenthal findet diesen Samstag im Chrämerhuus statt.

In zehn Tagen Freunde

Begonnen hat alles mit einer Bekannten Areggers, die im Westjordanland für eine Non-Profit-Organisation arbeitete. Immer wieder organisierte sie für Freunde Rundreisen in der Region, und so reisten im November 2017 neben Aregger noch drei Frauen aus der Schweiz an.

Die Gruppe kannte sich davor nicht, sollten in zehn Tagen aber zusammenwachsen und eine ungeahnt starke Freundschaft zueinander entwickeln. Fünf Frauen aus der ganzen Schweiz, alle etwa Mitte dreissig, traten so ihre Reise an.

Tradition und Aufbruch

Unterwegs besichtigten sie nicht nur Landschaft und Denkmäler, sondern lernten vor allem viele einzigartige Menschen kennen. Da war etwa die Leiterin einer Frauenkooperative in Nablus, die im Hosenanzug, hohen Absätzen und Kopftuch ihre starke Persönlichkeit nicht zu verstecken versuchte.

Die Kooperative engagiere sich im Bereich Slowfood, sie vermittle Wissen über traditionelle palästinensische Küche, erklärt Aregger: «So wehren sich die Frauen auf stille Art gegen die Besetzung ihrer Heimat.»

Auch die Begegnung mit einem einst streng orthodoxen Juden, der seine Gemeinde verlassen hat, war für Aregger sehr eindrücklich: «Er führte uns durch einige Viertel Jerusalems, zu denen wir sonst gar keinen Zugang gehabt hätten.»

Schwere Schicksale

Die Reise sei voller unglaublicher Momente gewesen, erinnert sich Aregger, ihre Augen leuchten. Doch gleichzeitig war auch die emotionale Belastung sehr gross: «All die verschiedenen Schicksale zu erfahren, Väter unter Tränen von Tod und Folter erzählen zu hören, war erdrückend.» Auch in brenzligen Situationen zeigten sich die Frauen mutig: So schreckten sie nicht von einer Diskussion mit zwei Soldaten zurück, die an einer Grenze ungerechtfertigt den Verkehr aufhielten. «Wir mussten feststellen, dass die zwei Burschen, 18-jährig vielleicht, gar nicht so recht wussten, wieso sie die Palästinenser aufhielten.» Ihre Initiative zeigte Wirkung, die Kolonne kam nach einigen guten Argumenten schneller vorwärts.

Auch von ihren zwei Nächte in einem Flüchtlingslager bei Bethlehem berichtet Aregger lebhaft: «Ich konnte kaum ein Auge zumachen, wir wussten, dass das Militär immer wieder mal nachts Kontrollen durchführte.» Einige Familien leben in dem Lager schon in dritter Generation, und obwohl sie zum Teil praktisch nichts besässen, seien sie bereit gewesen, alles mit ein paar Fremden aus der Schweiz zu teilen.

Geschichten weitergeben

Als die zehn Tage um waren, sei der Koffer an Erinnerungen riesig gewesen, sagt Aregger: «Für uns war sofort klar, dass wir diese Geschichten weitertragen möchten.» Das sei auch der ausdrückliche Wunsch vieler gewesen, die sie unterwegs getroffen haben. Und so kam die Idee für eine Ausstellung zustande.

Die Künstlerin der Gruppe, Martina Walter, hatte schon unterwegs Porträts gezeichnet. Zusammen mit Texten und Fotos präsentiert die Gruppe neun Menschen aus der Region, erzählt ihre Geschichte.

So porträtierte Martina Walter noch während der Reise Abu Hazzan. Bild: PD

Ist das Ziel der Ausstellung denn ein politisches Statement? Im weiteren Sinne, meint Aregger, die Gruppe wolle die Missstände in Sachen Menschenrechte zeigen. Sie porträtiere deswegen absichtlich Palästinenser und Israelis.

Ausserdem verrät Aregger neben ihrem eigenen und Walters Namen nicht, wer sonst zur Gruppe gehört, denn: «Uns geht es nicht darum, eine Meinung kundzutun, sondern die Menschen aus der betroffenen Region zu Wort kommen zu lassen.»

Ausstellung: Vernissage mit Konzert, am Samstag, 8. Juni. Finissage mit Vortrag, am Sonntag, 30. Juni.

